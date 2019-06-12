شكرا لقرائتكم خبر عن شجار عنيف وتهديدات بالسجن.. الكشف أخيراً عن أسرار استقالة وزير الخارجية اليماني(تفاصيل تنشر لأول مرة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شف الإعلامي صلاح بن لغبر، عن السبب الحقيقي وراء استقالة وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني.

ونقل بن لغبر، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ‏مصدر خاص موثوق حسب قوله إن “استقالة اليماني جاءت بعد شجار عنيف مع جلال هادي استخدم خلاله الأخير ألفاظا سوقية وهدد الوزير السابق بالإقالة والسجن”.

وأشار إلى أن ذلك جاء “بعد رفض اليماني أوامر من جلال بتعيين خمس ناشطات في عدد من السفارات بينها أوروبية”.



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