ليست الطائرات المسيرة ولا الصواريخ الحرارية ...تعرف على السلاح الفتاك الذي يخفيه ابو علي الحاكم في هذه المنطقة ويعترف كل ابناء الجنوب انه فعلا يخيفهم

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عدن - ياسمين التهامي - حذر مصدر محلي من توجه لنشر مدفعية لاستهداف عمق حجر ومن استحداثات عسكرية لفتح جبهة جديدة من قبل المليشيات المنهزمة في معظم جبهات شمال الضالع.



وقال المصدر، ، إن المليشيات الحوثية تتجه إلى نشر مدفعية طويلة المدى (إذا لم تكن قد نشرتها بالفعل) في منطقة الزقماء، مديرية الحشاء، أقصى الشمال الغربي لمحافظ الضالع.



مشيراً إلى أن نصب المدفعية في المنطقة المذكورة يهدف إلى استهداف مناطق حجر، في غرب الضالع، حيث منيت مليشيا الذراع الإيرانية بهزائم مذلة، وطهرت القوات الجنوبية معظم المناطق، وصولاً إلى معارك الأيام الأخيرة في جنوب غرب باجة على خط واحد مع معركة تطهير شخب والتوغل في الفاخر.



وأشارت مصادر محلية في الحشاء، إلى أن التوجه الحوثي لاستخدام الزقما موقعاً للمدفعية طويلة المدى، يتزامن مع وصول معدات شق طرقات، إلى منطقة بلاد الحيقي في المشواس، تمهيداً لاستقدام آليات ومعدات عسكرية، لفتح جبهة جديدة من تلك النواحي.



إلى هذا نبه مصدر محلي وآخر ميداني، أبناء حجر، من استخدام طريق (باجة - حجر)، مؤكداً عدم صحة أنباء فتح الطريق المذكور وإسقاط موقع المقلب، كما تداول وأشاع البعض.



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