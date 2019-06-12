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وكالة الأنباء السعودية تعلن عن خبر غير سار ورد الآن من الجنوب

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وكالة الانباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنودها في محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير على الحدود مع اليمن.

وذكرت الوكالة الرسمية أن "شهيد الواجب قايد محمد هادي الوادعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمحافظة ظهران الجنوب". ولم تكشف "واس" ملابسات مقتل الجندي السعودية.

 

وتشهد المنطقة الحدودية اليمنية السعودية معارك توصف بـ"العنيفة" بين الجيش السعودي من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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