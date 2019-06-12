شكرا لقرائتكم خبر عن ”عكاظ” السعودية تفاجئ الجميع وتكشف بـ ‘‘الاسم‘‘ عن وزير الخارجية الجديد خليفة لليماني.. (مفاجأة غير متوقعة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن ابرز المرشحين لخلافة وزير الخارجية المستقيل خالد اليماني .

وفي تطور مفاجئ، قدم وزير الخارجية خالد اليماني، أمس (الإثنين) استقالته رسميا من منصبه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي.

Advertisements

وتولى اليماني حقيبة الخارجية في 23 مايو 2018، بعد أن كان المندوب الدائم لليمن في الأمم المتحدة لعدة سنوات.

وعلمت «عكاظ» أن سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك، والقيادي في حزب المؤتمر ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي هما أبرز المرشحين لخلافة اليماني.

وتزامنت استقالة اليماني، مع انتداب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمساعدته لمتابعة الاتصالات مع الأطراف المعنية للدفع بجهود السلام.