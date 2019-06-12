شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد دولة عظمي بعقوبات قاسية إذا لم يقابله رئيسها بقمة العشرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة جديدة للرسوم المفروضة على السلع الصينية إذا لم يجتمع معه نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان في وقت لاحق من الشهر الحالي.

قال ترامب ردا على سؤال عما إذا كان سيبدأ تطبيق الزيادة بالرسوم على كمية قدرها ثلاثمئة مليار دولار من السلع الصينية إذا لم يكن هناك اجتماع مع نظيره الصيني باليابان "نعم سيحدث هذا.. اعتقد أننا سنذهب إلى هناك واعتقد أن هناك اجتماعا مقررا، وأنه سيذهب إلى هناك.. إنني ارتبط بعلاقة جيدة معه".

ووصف ترامب شي -في مقابلة مع قناة "سي.أن.بي.سي" التلفزيونية الأميركية اليوم- بأنه "شخص رائع بصورة لا تصدق، إنه رجل عظيم، قوي وذكي للغاية.. لكنه رئيس للصين وأنا رئيس للولايات المتحدة".

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وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء لتعثر المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين الشهر الماضي بعد اتهام ترامب للصين بالتراجع عن بنود سبق الاتفاق عليها بشأن مبدئي. ومنذ ذلك الوقت دخلت الحرب التجارية بين البلدين مرحلة تصعيد جديدة.

وقرر الرئيس الأميركي زيادة الرسوم المفروضة على كمية (قيمتها مئتي مليار دولار) من السلع الصينية من 10% إلى 25%، في حين ردت بكين بزيادة مماثلة للرسوم المفروضة على ما يقدر بستين مليارا من السلع الأميركية.

وعن قرار حظر التعامل بين الشركات الأميركية وهواوي الصينية، قال ترامب إن هذا الموضوع يمكن أن يكون جزءا من أي اتفاق تجاري مع بكين، معتبرا أن هواوي تشكل تهديدا.