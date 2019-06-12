شكرا لقرائتكم خبر عن بغطاء من الوكيل المخلافي .. اعتداء جديد يطال مستشفى الثورة بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس هيئة مستشفى الثورة بتعز عن اعتداء جديد قام به أحد عناصر الاخوان المسلمين بحق المستشفى.

حيث كشفت الدكتور احمد انعم في رسالة له الى محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية عن قيام الاخواني / نشوان الحسامي باقتحام مكتبه وسكرتارية رئاسة الهيئة وتكسير الأبواب.

وقال انعم إن نشوان الحسامي وعيدروس القرشي ومحمد القرينة وشخصاً آخر نفذوا عملية الاقتحام وكسر الأبواب والدخول إلى المكاتب بالقوة.

وقال الدكتور أحمد أنعم مخاطباً المحافظ، : كون مستشفى الثورة مؤسسة حكومية ينظم عملها القانون ورئيس الهيئة مسؤول حكومي بموجب قرار رئاسي وبوصفكم المسؤول الأول في المحافظة نرسل إليكم هذا البلاغ ونخلي مسؤوليتنا حيال ضياع أو تلف الوثائق الرسمية في مكتب رئيس الهيئة وسكرتارية الهيئة.

وذكر أنعم المحافظ نبيل شمسان بأنه منذ المذكرة بتاريخ 2 مايو ومذكرة بتاريخ 4 مايو واجتماع مجلس الإدارة برئاسة المحافظ في 5 مايو بشأن اقتحام المستشفى والاعتداء على رئيس الهيئة وتوجيهات المحافظ والنائب العام بمحاسبة المعتدين وتأمين المستشفى ما تزال أعمال المستشفى معطلة بسبب الوضع الأمني.

مؤكدا بقاء المعتدين داخل المستشفى يعبثون بكل شيء، ومواصلة المدعو نشوان الحسام لأعمال الزعامة لكل الأعمال التخريبية ، بحسب الرسالة.

يذكر ان المدعو نشوان الحسام الذي قاد الاعتداء على المستشفى بمجاميع مسلحة من مليشيات الإصلاح ، كان قد صدر له تكليف مخالف للقانون من قبل الوكيل عبدالقوي المخلافي للقيام بأعمال الدكتور انعم في حالة غيابه.

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الحسامي والذي يعمل مديرا لفرع الهلال الأحمر القطري بتعز يسعى الإصلاح عبر الوكيل المخلافي الى فرضه رئيس رأس اكبر مشافي المدينة رغم كونه لا يملك سوى شهادة دبلوم تمريض فقط.

ويستند الحسامي في اعتداءاته بحق هيئة المستشفى الى الوكيل المخلافي الذي يحاول إضفاء الشرعية عليه كقائم بأعمال رئيس الهيئة ، من خلال زياراته الى المستشفى المحتل من قبل مليشيات مسلحة تابعة للإصلاح والالتقاء بالحسامي بصفته قائما بإعمال رئيس الهيئة.

حيث سبق هذه الحادثة زيارة المخلافي الى المستشفى برفقة مدير عام مكتب الصحة والاجتماع مع المدعو الحسامي بصفته نائبا لرئيس الهيئة ، بحسب الخبر الذي نشرته الإدارة العامة للإعلام بديوان المحافظة.

حيث زار وكيل أول المحافظة مكتب الصحة الذي يقع في مبنى هيئة مستشفى الثورة واجتمع مع مدير مكتب الصحة الدكتور/ عبدالرحيم السامعي ومع المدعو نشوان الحسامي بصفته نائبا لرئيس الهيئة .

هذا الدور الذي يقوم به الوكيل المخلافي ، أشار اليه الدكتور أحمد أنعم في رسالته التي وجهها له يوم الخميس الماضي والتي كشف فيها قيام المدعو نشوان الحسامي بتزوير ختم هيئة المستشفى.

حيث أكد أنعم في رسالته بان ما قام به المدعو نشوان الحسام من تزوير للختم استند فيه على التكليف الذي منحه المخلافي للقيام بأعمال رئيس الهيئة.

حادثة تزوير الختم جاءت بعد زيارة مشابهة قام بها الوكيل المخلافي الى مستشفى الثورة ولقاءه بالمدعو الحسامي ، وهو ما يكشف تواطئ الوكيل مع الحسامي في شرعنة ما يقوم به.