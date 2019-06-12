شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو .. دولة عظمى تفتح باب الهجرة امام اليمنيين قبل قليل (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت سفارة واشنطن لدى بلادنا اليوم الثلاثاء عن بدء التقديم لبرنامج التبادل الثقافي.
وأكدت السفارة في تغريدة على تويتر أن البرنامج يهدف الى تشجيع اليمنيين عن طريق ارسالهم الى الولايات المتحدة لمتابعة دراستهم المهنية في احدى الجامعات الامريكية من أجل تطوير مشاريعهم المستقبلية.
وأوضحت السفارة ان اخر يوم للتقديم في البرنامج سيكون في 31 اغسطس 2019.
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