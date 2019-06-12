حزب الخضر الالماني يطالب بموقف واضح من بن زايد بشأن اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

طالب حزب ألماني بضرورة أن تتخذ الحكومة الألمانية “لغة واضحة” مع ولي عهد أبوظبي بشأن اليمن وذلك قبيل الزيارة التي يقوم محمد بن زايد الى ألمانيا، حيث يلتقي المستشارة الألمانية ميركل.

وطالب حزب الخضر المعارض بأن توجه ألمانيا عبارات واضحة للإمارات بشأن حرب اليمن، حسب شبكة “DW”.

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وقالت نائبة رئيس البرلمان المنتمية للحزب، كلاوديا روت، إنه يتعين على الرئيس الألماني، أن يوضح بعبارات لا “لبس فيها، أن ألمانيا وأوروبا تنتظران تغيرا سياسيا جذريا ونهاية فورية لحرب اليمن”.

وتابعت روت: “لا ينبغي إبقاء انتهاك الإمارات للقانون الدولي في اليمن دون ذكر أو عواقب”.