خبراء استراتيجيّون: يجب تحريك جبهات القتال ضد الحوثيين بالتوازي وليس بالتتالي

بثّت قناة الغد المشرق مساء الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت اليمن حلقة جديدة من برنامج اليمن يتحرر الذي يعدّه ويقدمه فارس البيل.

حلقة هذا الإسبوع خصصت لقراءة تطورات الأحداث في الضالع وكذا التطورات السياسية المتصلة بملف ممارسات المبعوث الأممي التي رفضتها الحكومة اليمنية .

وقد استضاف معد البرنامج كلّا من : الدكتور ايمن سمير الخبير الاستراتيجي ، والمحلل العسكري والاستراتيجي يحيى ابو حاتم ، والمحلل السياسي وضّاح اليمن عبدالقادر.

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وعند الحديث عن الانتصارات العسكرية التي انجزتها المقاومة الجنوبية والحزام الأمني والمقاومة في مريس، توافق الضيوف على إن الانتصارات يمثّل ضربة قاصمة لخطط المليشيات التي حاولت خدمة الأجندة الإيرانية التي تسعى لاستخدام الانجازات العسكرية لأذرعها في اليمن للمساومة بها في ملفّات أخرى.

ودعا الضيوف إلى ضرورة أن تكون المعارك في الجبهات ضد المليشيات بالتوازي وليس بالتتالي كما هو حاصل الآن، حيث أدّى ذلك إلى منح المليشيات فرصة نقل قّواتها من جبهات الحديدة المتوقفة إلى جبهات شمال الضالع.

وانتقد ضيوف الحلقة أداء الأمم المتحدة ومبعوثها غريفيت الذي منح الحوثيين فرصة امتلاك صفة الند أمام الشرعيّة اليمنية