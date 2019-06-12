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الجيش الوطني يحرز انتصارات جديدة في الجنوب

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عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة شمال محافظة الضالع.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير منطقة شخب والزمعري والقفلة شمال غرب مديرية قعطبة، بالإضافة إلى تحرير تبة “الدار”، وقرية “دبيان”، وقرية “الدوير”، وتباب وقرى أخرى مطلة على منطقتي هجار والقفلة شمالي المديرية.

وأضاف أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش.. لافتاً إلى أن العديد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية سقطوا خلال الساعات الماضية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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