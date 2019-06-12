بناء على دعوة مزيفة.. وزير خارجية المرتزقة يفر الى العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

دفعت حالة الإفلاس التي يعيشها مرتزقة العدوان السعودي الامريكي وادواته من وسائل الاعلام، الى اختلاق المزيد من الاخبار المفبركة والتي كان اخرها توجيه الدعوة للمدعو خالد اليماني للقدوم الى صنعاء وذلك نيابة عن عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي.

وتناقلت وسائل اعلامية تابعة للمرتزقة ومنها صحيفة عدن الغد اخبار ملفقة زعمت فيها أن الحوثي وجه عبر صفحتة بالتويتر الدعوة للمرتزق خالد اليماني للقدوم الى صنعاء بلاً عن اللجوء الى امريكا عقب استقالته من حكومة المرتزقة.

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وقد ابدى الكثير من المراقبين والمتابعين لصفحة عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي استغرابهم من تلك المزاعم، لا سيما وان صفحة الحوثي قد خلت من اي منشور يتعلق بالمدعو اليماني.

معتبرين مثل هذا السقوط الشنيع لوسائل اعلام المرتزقة دليل على حالة الافلاس التي وصل اليها العدوان ومرتزقته وادواته.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تلك الانباء المزيفة كما ذهب البعض منهم والمحسوبين على العدوان الى القول : أن خالد اليماني اصبح في طريقة الى العاصمة صنعاء بناءاً على دعوة الحوثي التي لم يوجهها الى هذه اللحظة