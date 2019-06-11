آخرهم خالد اليماني.. 4 قيادات جنوبية أسقطهم هادي

منذ اندلاع الأزمة اليمنية، وتعاني الحكومة الشرعية، من الترهل والضعف، ويتضح ذلك من خلال اتخاذ القرارت المصيرية التي تخص البلاد.

ولوحظ خلال حقبة حكم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الإطاحة بالجنوبيين، من داخل الحكومة واحدًا تلو الآخر، وكان آخرهم خالد اليماني، الذي قدم استقالته، في ظل تسريب أنباء أفادت اقتراب الحكومة من إقالته من منصبه.

خالد بحاح

في شهر إبريل من عام 2016م، اتخذ هادي، قرارًا مفاجئاً بعزل خالد بحاح من منصبه، كرئيسًا للوزراء، معللاً ذلك بأنه نتيجة للاخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال فترته.

وحينها أقال هادي، بحاح، من رئاسة الوزراء بقرار جمهوري ليعين بدلا عنه أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان الرئيس اليمني قد عين خالد بحاح في 12 أبريل 2015 نائبا لرئيس الجمهورية، بالإضافة لمهامه كرئيس لمجلس الوزراء في حكومة الكفاءات.

الزبيدي وبن بريك

وفي 27 أبريل 2017، أطاح عبدربه منصور هادي، بعيدروس الزبيدي، وهاني بن بريك، من مناصبهم، في قرار وصفه البعض وقتها، بالمفاجئ.

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وعقب ذلك شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، احتجاجات شعبية رفضاً لقرار إقالة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي من منصبه، وخرجت مظاهرات في شارع مدرم وسط حي المعلا بعدن، شارك فيها المئات من المواطنين الذين رفعوا علم دولة الجنوب السابقة وصور المحافظ عيدروس الزبيدي تأييدا له ورفضاً لقرار إقالته.

وفي شهر مايو، أعلن عيدروس الزبيدي، محافظ عدن السابق، في كلمة بثها التلفزيون المحلي وإلى جانبه العلم السابق لجمهورية اليمن الجنوبي، عن قرار يقضي بتدشين المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك ردًا على قرار هادي.

خالد اليماني

وتقدم خالد اليماني، أمس، باستقالته من منصبه رسمياً إلى الرئيس اليمني عبد ربه هادي.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن الرئيس عبدربه منصور هادي قبل استقالة وزير الخارجية خالد اليماني.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر في الحكومة لم تسمه القول "يبدو أن استقالة زير الخارجية خالد اليمني قد قبلها الرئيس هادي، وأن وزير الخارجية لم يحضر أي اجتماع حكومي".

وحول الأسباب، التي دفعت اليماني لتقديم استقالته إلى الرئيس هادي قال المصدر "إن بعض تلك الأسباب معلومة للجميع، وتحدثت عنها وسائل الإعلام وهى عملية الإخفاق في تحقيق مكاسب للجانب اليمني، بل ربما فشلت تلك المشاورات بالكامل"، مشيرا إلى أن "وراء الاستقالة أسباب أخرى غير معلنة حتى الآن".