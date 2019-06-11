سياسيون يمنيون يفندون استقالة اليماني.. ووزير الخارجية السابق يرد بقوة

تباينت ردود الأفعال حول استقالة خالد اليماني، من منصبه كوزيرًا للحكومة الشرعية في اليمن.

وكان اليماني تولى منصبه وزيراً للخارجية في الحكومة اليمنية، بعد أن كان المندوب الدائم للأمم المتحدة لسنوات.

وكان الیماني، قد أكد منذ فترة أن أزمة الیمن تقترب من مراحلھا الأخیرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.

وفي مقابلة صحافية، قال اليماني إن كل الأزمات عبر التاريخ انتھت وتنتھي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول.

وحذر وزير الخارجية اليمني السابق من انهيار اتفاق السوید، نتیجة لتعنت الميلیشیات الحوثية، ورفضھا لمبدأ الانسحاب من الحدیدة، والقبول بعودة مؤسسات الشرعیة إلیھا.

وكشف المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، اليوم، أول تعليق لوزير الخارجية بالحكومة الشرعية خالد اليماني، بعد استقالته من منصبه.

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وقال في تغريدة عبر "تويتر": "تواصلت مع الأخ الوزير خالد اليماني، وأكد نبأ استقالته. وحاولت معرفة الأسباب، فقال بلطف لا أريد الحديث الآن".

ومن جانبه علق الكاتب الصحفي أديب السيد، اليوم، على استقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني من منصبه، وقال: "قلنا حينها أن اتفاق السويد مفخخ ويضرب الشرعية برأسها".

وأضاف: "استقالة اليماني نتيجة طبيعية لحجم فشل الشرعية وهو كبش فداء لورطة السويد واستفادة مليشيات الإجرام الحوثية الأزمة بين الشرعية والأمم المتحدة شديدة وقد تؤدي لتطورات تزيد الطين بلة".

وهنا قال الإعلامي عبدالله إسماعيل، إن "‏الدبلوماسية اليمنية تعاني الفساد والمحسوبية والعجز عن الفاعلية الخارجية كانت جزء من أسباب تجاوزات المبعوث الأممي صمت غير مفهوم وتصرفات بدت كأنها أشبه بتواطؤ مع تحرك جريفيث بحرية بعد أفعال وتصريحات اليماني الدبلوماسية اليمنية يجب أن تتعافى".

ومن ناحيته قال الكاتب الصحفي فهد الشرفي: إذا كان الاستاذ خالد اليماني وزير الخارجية قد قدم استقالته فنأمل أن يتولى الحقيبة قياديا يُؤْمِن بإننا في حرب مصيرية مع الحوثيين الإماميين أداة إيران وحذاءها الرخيص في اليمن ؛ انزعجنا كثيرا من تطبيل اليماني لسلام وهمي مع جماعة لا تعرف الا لغة العصا والقوة ولي الذراع".

أما الإعلامية السعودية سكينة المشخيص، قالت: "الحكومة الشرعية اليمنية وضعها ميت سريرياً و في المراحل الأخيرة ، و للأسف كل المسؤولية جالس يتحملها التحالف العربي وحده ، والأخبار الوحيدة الي نسمعها عن الشرعية الاستقالات حكومة مليئة بالإخوان وعاجزة عن فعل أي شيء".