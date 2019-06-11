أركان حرب المنطقة الثانية يواصل الزيارات العيدية لألوية المنطقة

قام صباح اليوم أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان برفقة رئيس عمليات المنطقة العميد ركن عمر أحمد بادبيس بزيارة عيدية لعدد من ألوية و وحدات المنطقة العسكرية الثانية .
و خلال الزيارة ألقى أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان كلمة نقل في مستهلها تهاني و تبريكات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني و مثمناً كل الجهود التي بذلت في سبيل إنجاح الخطط الأمنية و المحافظة على ما تحقق من أمن و استقرار لهذا البلد .
و أضاف في كلمته أنه بتظافر الجهود و تكاملها بين القيادات العسكرية من ضباط و صف ضباط و أفراد تحقق لحضرموت الكثير من المنجزات في المجالات العسكرية و الأمنية.
و شدد العميد ركن عويضان على رفع درجة الجاهزية و اليقظة العالية في كافة المواقع العسكرية و الإلتزام بالضبط و الربط العسكري و الدوام الرسمي داخل المعسكرات .
حضر الزيارة العميد ركن طالب بارجاش قائد لواء الريان و العميد عوض الحيقي قائد لواء الأحقاف والعميد صالح هيثم المحضار رئيس شعبة الهندسة و العميد محمد عمر اليميني رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية و عدد من القيادات العسكرية و الضباط و الجنود.
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