منظمات المجتمع المدني بحضرموت تنفي دعوتها لاي وقفات احتجاجية.. بيان

نفت منظمات المجتمع المدني بحضرموت في بيان لها لنفياً قاطعاً دعوتها لاي دعوات للاحتجاج .

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان الذي حصل على نسخة منه:

"بِسْم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني بحضرموت

( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم..

لقد طالعت منظمات المجتمع المدني بكافة قطاعاتها النقابية والعمالية والصيادين والفلاحين وقطاع المراة والنقابات المهنية والشباب والطلاب ماجاء في الخبر الموزع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أدعت فيه زوراً وبهتاناً بأن منظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت قد تداعت وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم بمدينة المكلا للمطالبة بفتح مطار الريان الدولي ..وإننا إذا ننفي نفياً قاطعا ما نُسب إلينا في ذلك الخبر الذي لفقته جهات سياسية فاقدة للجماهيرية والشجاعة لنؤكد أننا كنّا ولا نزال نطالب بافتتاح مطار الريان الدولي وتواصلنا في هذا الشأن لم ينقطع مع قيادة السلطة المحلية وقيادة التحالف العربي بحضرموت لكننا نرفض رفضاً قاطعا تسييس هذه القضية من قبل اي جهة سياسية تريد تصفية حساباتها باسمنا مع الجهات الرسمية بالمحافظة ونؤكد مجدداً أن موضوع مطار الريان الدولي حق تريد بعض تلك القوى المغرضة به باطلاً..

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كان الأحرى بتلك القوى السياسية المتبنية للوقفة المزعومة ان تدعو لها باسمها دون اقحام منظمات المجتمع المدني لكن لجؤهم الى هذا التزوير والبهتان يؤكد انه ليسوا الا أدوات لجهات تريد زعزعة استقرار محافظة حضرموت والإساءة للأشقاء في دول التحالف العربي وتحديدا دولة الامارات العربية المتحدة التي نثمن وقوفها وإسنادها لحضرموت ورفضنا لمن يحاولون الاساءة لها..

لقد خبتم يامن بلغ بكم الجبن درجة انتحال اسم منظمات المجتمع المدني لتمرير نشاط مريب نرفضه وسنكون الى جانب السلطة المحلية في التنديد به..

والله المستعان..

عنهم / خميس سعيد العكبري

رئيس هيئة منظمات المجتمع المدني بحضرموت"