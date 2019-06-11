الكمالي يطالب بممارسة مزيد من الضغط على المليشيا للانصياع للسلام

شارك وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور حمزة الكمالي، اليوم، في حلقة النقاش التي نظمها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى حول الوضع في اليمن وفرص تحقيق السلام ومتطلبات استئناف المشاورات .

وبحسب وكالة "سبأ" جدد الكمالي في ورقته التي قدمها في الحلقة بحضور عدد من المسؤولين في الخارجية الامريكية والباحثين و والمهتمين بالشأن اليمني ،حرص الحكومة على السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث.. مؤكداً على أهمية تعزيز مؤسسات الدولة للاضطلاع بدورها في رفع معاناة المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية.

ولفت الكمالي الى الوضع الإنساني الذي تسببت به المليشيا الحوثية الانقلابية ووضعها العراقيل لعملية السلام ومنعها وصول المساعدات الاغاثية والإنسانية الى المستحقين.. مشيرا الى افشال المليشيا الحوثية لاتفاق ستوكهولم ورفضها الانسحاب من الحديدة وإطلاق سراح المعتقلين.

‎وقال" ان إنجاح المشاورات هي مسؤولية الجميع وينبغي على المجتمع الدولي ممارسة مزيداً من الضغط على المليشيا للانصياع لجهود السلام العادل والدائم المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216".