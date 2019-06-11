أركان حرب المنطقة الثانية يتفقد أضرار السيول بغيل باوزير

تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، قام صباح اليوم، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان بزيارة تفقدية لمديرية غيل باوزير .

التقى العميد ركن عويضان بمكتب المدير العام لمديرية غيل باوزير الدكتور عدنان محمد باحمران وفي بداية اللقاء رحب المدير العام بهذه الزيارة للإطلاع عن أوضاع المديرية.

وقد إستمع أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية من المدير العام لشرح عن الحالة الأمنية والخدمية في المديرية وجملة من المقترحات لبعض المشاكل التي تعاني منها المديرية وخاصة في المجالات الخدمية.

تلى ذلك كلمة لأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية نقل في بدايتها تهاني وتبريكات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمناسبة عيد الفطر السعيد ومثمناً الدور الكبير لأبناء هذه المديرية في دحر عصابات الشر والإرهاب.

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مؤكداً العميد ركن عويضان في كلمته على ضرورة تفعيل دور اللجان المجتمعية في المديرية لما لها من دور كبير في التواصل السريع بين أجهزة السلطة والمواطن ونقل احتياجاتهم لجهات الإختصاص بصورة سريعة.

وعقب اللقاء تفقد أركان حرب المنطقة العميد ركن عويضان سالم عويضان الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور جراء الأمطار التي منّ بها الله على المحافظة نهاية الأسبوع المنصرم.

رافقه في هذه الزيارة قائد لواء الأحقاف العميد عوض الحيقي ورئيس شعبة الإستخبارات العميد محمد عمر اليميني وقائد معسكر كوارتز المقدم سالم النموري ومدير أمن مديرية غيل باوزير الرائد أحمد سالم الجمحي وملازم أول علي سالم بن دهري.