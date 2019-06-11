شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء .."تفاصيل اولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف جنوب العاصمة صنعاء قبل قليل. هذا ولم نتمكن حتى اللحظة من معرفة الاسباب التي أدت للانفجار المفاجىء والذي حدث وسط غياب تام لاي تحليق لمقاتلات التحالف في سماء العاصمة

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