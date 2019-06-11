أمن صنعاء يفك شفرات اخطر جريمة تشهدها العاصمة "تفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - تمكن أمن العاصمة صنعاء من اكتشاف وضبط مرتكبي جريمة قتل المجني عليه
"عمار صالح محسن معيض " 35 عاما التي حدثت بتاريخ 2019/6/3 في منطقة بني حوات بمديرية بني الحارث ،
وأوضح أمن مديرية بني الحارث ان المجني عليه قتل باطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين على متن دراجة نارية ، بينما كان المجني عليه على متن باص .
واشار امن المديرية ، إلى ان اجراءات تحر ومتابعة مكثفة قد تمت بإشراف مدير عام أمن العاصمة العميد معمر هراش ، وتم التوصل للجناة ، وهم المدعو " ضيف الله صالح الحميري " والمدعو "يوسف علي ج الحميري" والمدعو "عبدالرحمن صالح الحميري " والمدعو "فارس عبدالله الحميري " وقد القي القبض عليهم ، بتاريخ 2019/6/7 ، واحالتهم للإجراءات القانونية، بحسب ما ذكره الإعلام الأمني.
المصدر : اخبار الساعة
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