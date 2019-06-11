شكرا لقرائتكم خبر عن حمود خالد الصوفي يخرج عن صمته ويرد على حملة اخوانية طالته لزيارته " مدرس " برتبة قائد عسكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في رد فعل مفاجئ لمحافظ تعز الاسبق الاستاذ حمود خالد الصوفي على الحملة الهستيرية التي طالته من قبل كتائب المفسبكين الاخوانية جراء زيارته للاستاذ التربوي الذي تحول بين عشية وضحاها الى قائد عسكري عبده حمود الصغير

""الخليج 365" " يعيد نشرالمقال

حالة من الاضطراب الذهني تعيشها بعض النفوس التي تضمر الشر للحياة وللجمال وللقيم وللأخلاق وللواجب الذي تفرضه الأديان والمرواءت والمجتمعات بكل تبايانتها الإجتماعية والسلوكية والدينية.

بالأمس وعلى مأدبة غداء في القاهرة أبلغنني أحد الأصدقاء بوجود أحد الأخوة اليمنين من محافظة تعز يرقد في أحد المستشفيات جريحاً هو عبده حمود الصغير عارضاً عليا (وفي ترددٍ وخجل) إمكانية مبادرتي لزيارته.

استجبت راضياً مطمئناً ملبياً لواجبٍ يفرضه الدين والمرؤة والسلوك الإنساني القويم... فذهبنا لزيارته بمعيارٍ وطني إنساني لا يراعي الإنتماء والمنطقة والحزب والمذهب لمعاودة مريضٍ أو جريحٍ يوصي نبي الإسلام بزيارته.

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إلى هنا يبدوا الأمر طبيعياً ... ولكن اتبعوني إذاً!!!!!!!.

ما إن نشر أحد الأخوة خبر وصورة الزيارة حتى تحركت كتائب ومنصات التأويلات والويلات والتساؤلات والحسنات والسيئات والخوف من المجهول وما تخبئه هذه الزيارة من عظائم الأمور ومن العجائب والمصائب ...وانقسم القوم ما بين مستنكرٍ ومحذرْ، ومؤيدٍ ومتفاخرْ، ومتربصٍ منتظرٍ وحائرْ .

هكذا إذاً هي العقلية السائدة المهيمنة على المشهد الذي تتحكم فيه حالة الذعر من كل شيء جميل في الحياة حتى معاودة أو زيارة المريض الذي أمرنا رسول الهدى بواجب زيارته.

اللهم تداركنا بألطافك يا مجيب الدعاء.