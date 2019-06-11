شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أسعار صرف الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن قبل اغلاق محلات الصرافة ابوابها مساء الثلاثاء 11 يونيو 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر أسعار صرف الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن مساء الثلاثاء 11 يونيو 2019م. الاسعار في صنعاء شراء كالتالي:

الدولار الامريكي: 557 ريال.

الريال السعودي: 146.50 ريال. الاسعار في عدن شراء كالتالي:

الدولار الامريكي: 557 ريال.

الريال السعودي: 146.50 ريال.

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