الخميس المقبل.. حضرموت تنظم وقفة احتجاجية حاشدة.. فهل تفتح أبواب مطار الريان؟

الخليج 365 - أبوبكر محسن الشادلي

أكد مئات الشباب في حضرموت أنهم سيشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي ستشهدها مدينة المكلا صباح يوم الخميس، الساعة الـ10 والنصف امام ديوان محافظة حضرموت بالقرب من مستشفى باشراحيل للمطالبة بفتح مطار الريان.

وقال سالم بن الشببة ( الجبل ) رئيس شباب حضرموت الاحرار في تصريح صحفي، إن المطالبة بفتح مطار الريان حق من حقوق ابناء حضرموت وان استمرار اغلاقه يضر بالحياة ويؤدي لزيادة معاناة الناس.

وطالب بن الشببة لأن تكون الوقفة شعبية حضارية .. مضيفا ان هناك وعود كثيرة بفتحه لكنها لم تبصر النور بعد.

وعلى صعيد آخر، أكد شباب حضارم أنهم أجروا خلال في أواخر الشهر المنصرم، تنسيقات جادة مع شخصيات هامة لتنظيم هبة حضرمية سلمية ضد الفساد المتعمد بحضرموت.

وقال الشباب - الذي تحفظوا عن الإفصاح عن هوياتهم لأسباب خاصة - في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن أولى مطالبهم ستكون ضد الممارسات الممنهجة التي تحصل بكهرباء ساحل حضرموت .. مشيرين إلى أنهم سيعلنون عن أسماء اللجنة قريبا.

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وحذر شباب الهبة الحضرمية الجهات المعنية بأنهم سيخيمون أمام شركة بترومسيلة - مصدر الدخل الأساسي لتمويل الجمهورية - كخطوة أولى للتصعيد حتى يتم تحقيق المطالب.

وأشار الشباب أنهم جادون وماضون في هذا التصعيد، باعتبار أن حضرموت متوجهة إلى نهاية لن تحمد عقباها في حال أن الأمور سُكت عنها.

وأضاف شباب الهبة الحضرمية لـ"الخليج 365"، أنهم لقوا تجاوبا غير عادي، وتفعلا من كثير من المواطنين ووعدوهم بتوفير مواصلات واحتياجات تلبي مطلبهم المشرف.

وتوعد القائمون على الهبة، الجهات المتواطئة والفاسدة أنهم سيكشفونها للرأي العام قريبا .. لافتين إلى أنهم سيبدأون التصعيد فور انتهاء شهر رمضان .. وآملين أن لا تؤل الأمور إلى ذلك وداعين الجهات العليا والحكومة إلى سرعة النظر في أزمات حضرموت التي يُتعمد خلقها بين الفينة والاخرى.

وأهاب شباب الهبة الحضرمية، بجميع المواطنين أن يقفوا إلى صفهم ويؤازروهم ويشاركوهم فور الإعلان عن ذلك.