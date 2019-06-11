شكرا لقرائتكم خبر عن راصد جوي يحذر من موجة حرارية ستؤثر على حضرموت لفترة محددة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الراصد الجوي محمد علي عبدالرحمن، عضو الأرصاد الجوية بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، إن كتلة هوائية حارة ستؤثر على حضرموت، ساحلاً ووادياً، والمحافظات الشرقية، خلال هذا الأسبوع.



وأضاف عبدالرحمن، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إن درجات الحرارة ستتخطى حاجز الـ40 درجة مئوية بساحل حضرموت، بينما في وادي حضرموت ستصل إلى 45 درجة مئوية.



وتابع قائلاً: ”ننبه الجميع بضرورة عدم التعرض المباشر للإشعاع الشمسي لساعات طويلة حفاظاً على سلامتهم، كما ننبه الصيادين ببدء هبوب الرياح الموسمية بعمق البحر واضطراب أمواجه“.





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