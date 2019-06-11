البخيتي يهاجم الإخوان ويعتبر فكرهم كهنوتي متخلف

هاجم الكاتب والسياسي، علي البخيتي، اليوم الثلاثاء، قيادات إخوانية من حزب الإصلاح، معتبراً أفكارهم كهنوتية متخلفة.

وكتب البخيتي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصده "الخليج 365" - "كلهم يحلمون بالسفر للدول الغربية؛ وسافر كثيرهم فعلاً؛ واكتسبوا جنسياتها؛ وأمنوا حياة مرفهة لأسرهم وتعليم متقدم لأطفالهم ليضمنوا مستقبل زاهر لهم".

وتابع" وعندما نقول لهم لماذا لا ننقل لليمن نفس العوامل التي صنعت ذلك التقدم في الدول الغربية؟!؛ يقولون: هذا ضد الاسلام!؛ طيب وليش شليتوا عيالكم عند الكفار يا أوغاد لتعيشوا في كنف الملكة إليزابيث والعظيمة ميركل والخليفة اردوغان المحكومين بالعلمانية وتركتونا للعديني والحزمي يصيغون لنا مستقبلنا بأفكارهم الكهنوتية المتخلفة".

ومضى "نشتي كلنا من ذي في بلاد الكفار؛ والا رجعوا عيالكم وأسركم عند العديني في باب موسى يا دجالين؛ وعيشوا مع الشعب".

وكان الكاتب والسياسي، علي البخيتي، كشف أمس عن تفاصيل ما دار بينه وبين السفير الأمريكي الجديد إلى اليمن، كريستوفر هنزل.

وقال البخيتي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "الخليج 365" - "استقبلت بمنزلي في العاصمة الأردنية عمان سعادة كريستوفر هنزل؛ السفير الأمريكي الجديد في اليمن؛ وتحدثنا عن مختلف جوانب المشكلة اليمنية؛ وأهمية العمل على ايجاد حلول للأزمات الإنسانية باعتبارها الأكثر إلحاحاً والتي تمس ملايين المواطنين".

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وتابع" وبهذا الخصوص شكر السفير شروع الحكومة اليمنية بصرف الرواتب للموظفين في مختلف المناطق مما يعزز مؤسسات الدولة ويساعدها على البقاء؛ كما أكد دعم حكومته لجهود المبعوث الدولي في اليمن".

وأضاف البخيتي "من ناحيتي أكدت للسفير على أن جماعة الحوثي لن تتجه للسلام الا اذا شعر قادتها بخطر وجودي يهدد الحركة ومصالحهم؛ وقبل ذلك ستبقى تراوغ وتستغل الحوار ومساعي السلام لتثبيت وجودها وفرض أجندتها وقناعاتها على المواطنين في مناطق سيطرتها مستعملة الترهيب والترغيب وامكانات الدولة وأموالها حتى تغير الواقع على الأرض".

ومضى "وبينت له خطأ المجتمع الدولي عندما ضغط لإيقاف معركة تحرير الحديدة؛ والتي لو تمت لتغيرت الأوضاع بشكل كامل؛ ولكان الحوثيون أقرب وأطوع بكثير للسلام".

وبين "وشرحت لسعادته مخاطر استمرار الحرب في اليمن وكيف تساهم في انتشار المجموعات الإرهابية والفكر المتطرف والذي بات يجد له حاضنة شعبية في الكثير من المناطق مستغلاً الصراع بين المجموعات الطائفية المختلفة".

وقال "وقلت للسفير الأمريكي ان المجتمع الدولي يتعامل مع قشور الأزمة في اليمن ولم يدرك بعد مخاطر المشكلة؛ وكيف انه اذا استمر تعامله معها بهذا الشكل سيفاجأ بعد سنوات أن شمال اليمن تحول الى مشكلة مزمنة للمنطقة وللمصالح الغربية بل والعالمية كذلك".

واختتم "ولن يكون مضيق هرمز لوحده تحت رحمة ايران بل سيلتحق به مضيق باب المندب أيضاً؛ وما لذلك من تبعات على المنطقة والعالم برمته".