الارصاد الجوية تحذر المواطنين في المرتفاعات الجبلية والهضاب من سيول جارفة

الخليج 365-متابعات

حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في مناطق المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من سيول جارفة داعيا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء تدفق السيول في الشعاب والوديان خلال الـ24 المقبلة.

وخلال النشرة الجوية حذرت الارصاد الجوية الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين في المناطق الصحراوية من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة العظمى التي قد تتجاوز 44 درجة مئوية وكذا في المناطق الساحلية الجنوبية والشرقية والتي قد تتجاوز فيها درجات الحرارة 38 درجة مئوية.

وأشارت النشرة الجوية إلى أن أمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة هطلت أمس على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية غائمة جزئياً إلى غائمة، مع احتمال تشكل السحب الرعدية الممطرة في فترتي الظهيرة والمساء وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية والتي قد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية.

وبين المركز أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار خفيفة, والرياح جنوبية غربية وسرعتها من 15 إلى 30 عقدة.

فيما ستكون الأجواء بالمناطق الساحلية غائمة جزئياً حارة ورطبة نهاراً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها من 12 إلى 28 عقدة، بينما ستكون الأجواء في السواحل الغربية غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار رعدية في فترة ما بعد الظهر والرياح شمالية غربية، تترواح سرعتها من 8 إلى 18 عقدة.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد، ستكون الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة إلى غائمة جزئيا شديدة الحرارة نهارا والرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 عقدة.