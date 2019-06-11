العميد التميمي يشيد بنجاح الخطة الأمنية الرمضانية بساحل حضرموت

الخليج 365 - متابعات

التقى مدير عام إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم، بقاعة المؤتمرات بالقيادة العامة بمدراء المرافق والوحدات الأمنية بساحل حضرموت .

وخلال اللقاء هنأ العميد منير كرامة التميمي القيادات الأمنية بعيد الفطر المبارك .. مشيدا بمستوى النجاح الكبير الذي تحقق خلال تنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك التي أقرتها القيادة العامة للأمن والشرطة.

وأشار العميد التميمي خلال كلمته في اللقاء على ضرورة بذل المزيد من الجهود ومضاعفة الأداء الأمني خلال الفترة المقبلة والرفع من مستوى الجاهزية لكافة الوحدات والمرافق الامنية المختلفة .

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وأضاف، أن الارتياح الكبير الذي شعر به المواطنين خلال تنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك من قبل الأجهزة الأمنية يتطلب أن يكون حاضرا خلال الفترة المقبلة بوتيرة عالية .

مؤكداً أن من أولويات القيادات الأمنية بساحل حضرموت هي العمل على استتباب الأمن بكافة جوانبه بمختلف مدن ساحل حضرموت.

وأختتم المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي كلمته في اللقاء بأن القيادة العامة لديها خطة عمل متكاملة ستسعى لتنفيذها من خلال أصدارها لحزمة من القرارات تعمل على تقوية الضبط والربط والحزم في الدوام الرسمي وأصدار العقوبات بحق المخالفين لذلك .

مشيراً "أن الأمانة التي وقعت على عاتقهم تتطلب منهم ضرورة الفصل في كثير من الأمور التي تتعلق بأمن الوطن والمواطن".