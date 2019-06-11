الرعيني: مليشيا الحوثي مصرة على نهج العنف وثقافة الحرب

شارك وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار ياسر الرعيني ،اليوم ، في المؤتمر الدولي الرابع للحوارات الوطنية وعمليات الحوار غير الرسمية المنعقد في مدينة هلسنكي الفلندية والتي تنظمه وزارة الخارجية في فنلندا بالشراكة مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية خلال الفترة من 11 وحتى 12 من يونيو الجاري.

ووفق وكالة "سبأ" استعرض الوزير الرعيني في كلمته التي القاها في المؤتمر ،جهود انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتوافق في اليمن والذي تحقق فيه وما اعقبه من صياغة مسودة الدستور حتى جاء الانقلاب الذي اوقف التقدم في تنفيذ مخرجات الحوار.. لافتاً الى أن الحوار الوطني شكل تجربة يمنية خالصة، ومرجعية لبناء اليمن الاتحادي الجديد، والطريق الآمن لبناء مستقبل قائم على العدالة والمواطنة والحكم الرشيد.

وأكد الرعيني ان مليشيا الحوثي الانقلابية، خرجت عن النهج السلمي، وانقلبت على مؤسسات الدولة والعملية السياسية.. مشيراً الى إن حربها على الدولة لم تبدأ بعد مؤتمر الحوار بل سبق ذلك بسنوات، حينما رفعت المليشيا الحوثية السلاح في وجه الدولة، ومع ذلك اتيح المجال لها في مؤتمر الحوار لتتعايش مع الجميع وتكون جزءً من بناء اليمن الجديد، الا انها اصرت على نهج العنف وثقافة الحروب، وكان لزاما على الدولة والشعب، مواجهة هذه المليشيا وايقاف عبثها وجرائمها في حق الدولة والمواطنين.

وأكد الرعيني على دور المجتمع الدولي الذي رافق انعقاد وانجاز مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وضرورة أن يبذل المجتمع الدولي مزيدا من الضغط للقوى التي تنصلت من مخرجات الحوار واعاقت العملية السياسية ومسار العملية الانتقالية.