«عبدالله عثمان» عن مسابقة ناشيونال جيوغرافيك: الفرصة حقيقية للفوز بما تحمله أسواقنا اليمنية

دعا الفوتوغرفي اليمني عبدالله عثمان الفوتوغرافيين الشباب والشابات إلى شحذ الهمم للاشتراك في مسابقة "لحظات" ناشيونال جيوغرافيك السنوية والتي فتحت أبوابها قبل أيام وحملت هذا العام عنوان "الأسواق العربية". وقال عثمان في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، ينبغي علينا جميعاً كفوتوغرافيين يمنيين انتهاز مثل هذه الفرص والمحافل العربية لتمثيل اليمن وإظهار وجهها الإبداعي الشبابي كمنافس قوي لتحقيق الفوز وليس كمجرد مشاركة ) . وتابع تصريحه بالقول: أن محور هذا العام يشكل فرصة قوية للشباب الفوتوغرافي كونه يركز على الأسواق العربية. Advertisements وواصل الفوتوغرافي عثمان الفرصة حقيقية أمام الفوتوغرافيين اليمنيين للفوز بما تحمله أسواقنا اليمنية من أصالة وتميّز حازت على إعجاب وإنبهار كل من زارها . واختتم تصريحه بتمنياته للجميع التوفيق والنجاح وتشريف اليمن في هذا المحفل الفوتوغرافي العربي المهم . الجدير بالذكر أن مسابقة "لحظات" ناشيونال جيوجرافيك هي مسابقة سنوية تجمع الشباب العربي في هذا الفن الجميل "التصوير الفوتوغرافي" والفائزون يحصلون على رحلات وجوائز عينية .

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