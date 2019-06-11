وكيل المهرة يناقش الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الخليج 365 - المهرة

ترأس الشيخ صالح محمد بن عليان وكيل محافظة المهرة أجتماع لأعضاء اللجنة الفرعية للأمتحانات بالمحافظة مدير عام الشرطة العميد مفتي سهيل صموده ، لمناقشة الترتيبات النهائية لامتحانات إنهاء المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2019/2018م بقسميها العلمي و الأدبي والتي ستدشن في ال 16 من يونيو الجاري.

وأكد عليان استعداد السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت - محافظ المحافظة لإنجاح العملية الامتحانية وتذليل الصعوبات والمعوقات وتهيئة المناخات المناسبة التي تضمن للطلاب تأدية امتحاناتهم بصورة مثالية، مشيرا إلى قطاع التربية والتعليم يحتل أولوية في سلم اهتمامات قيادة المحافظة.

ودعا بن عليان الطلاب الاجتهاد والمثابرة والاعتماد على النفس وفهم السؤال قبل الاجابة والابتعاد عن الغش سعياً لبناء جيلا متسلحا بالعلم والمعرفة يمكن الاعتماد عليه في المستقبل.

وكان مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سمير مبخوت هراش قد رحب بالحاضرين، مستعرضا الاجراءات التي قام بها المكتب استعدادا للامتحانات وأوضح بان إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام بلغ 974 طالب وطالبة منهم 443 في القسم العلمي و 531 طالب وطالبة في القسم الأدبي.