السنيني يشيد بانتصارات الجيش في حرض بحجة

أشاد محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبد الكريم السنيني بالانتصارات الكبيرة التي حققها ابطال الجيش الوطني غرب مدينة حرض. ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبـأ" اطلع المحافظ السنيني على الانتصارات التي حققها الجيش الوطني وتحريره مزارع النسيم وعدد من القرى المجاورة لها كقرية الخضراء والحجاورة وغيرها.. وثمن التضحيات التي تقدمها قوات المنطقة العسكرية الخامسة في سبيل تحرير الوطن من براثن المليشيا الحوثية. وعبر المحافظة عن شكره للتحالف العربي على ما يقدمه من دعم واسناد لقوات الجيش الوطني.

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