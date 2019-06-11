محور تعز يبدأ صرف مرتبات شهر مايو لكافة منتسبي الجيش

تعز - الخليج 365 دشنت قيادة محور تعز، اليوم الثلاثاء، بدء صرف مرتبات شهر مايو 2019 لكافة منتسبيها. ووفق متابعة "الخليج 365"، بدأت اليوم "كتيبة الدعم والاسناد" باستلام مرتباتها بكل سهولة وسلاسة ويسر. وعبر أفراد الكتيبة عن ارتياحهم للنظام والآلــيّة المتبعة في عملية الصرف. يشار إلى أن عملية صرف المرتبات ستستمر خلال الأيام القادمة، وتشمل كافة الوحدات الرئيسية والفرعية التابعة لقيادة محور تعز.

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