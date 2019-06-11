الحديدة.. الحوثيون يجددون عمليات القصف على العمالقة بالجبلية في التحيتا

جددت مليشيات الحوثي عمليات الاستهداف الواسعة على مواقع الوية العمالقة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، ومنطقة الجبلية التابعة لها مستخدمة أسلحة متنوعة. وبحسب متابعة "الخليج 365"، أفاد مصدر عسكري ميداني أن مليشيات الحوثي شنت قصف مدفعي على مواقع الوية العمالقة في مديرية التحيتا حيث قامت باطلاقها مقذوفات من مدفعية الهاون. وأضاف المصدر عن قيام المليشيات باستهداف مواقع الوية العمالقة في منطقة الجبلية بسلاح القناصة الأسلحة المتوسطة المختلفة منها سلاح المعدل وسلاح 14.5. ياتي هذا ضمن مسلسل الإستهداف المتتالي التي تقوم به مليشيات الحوثي على مواقع قوات العمالقة في مديرية التحيتا والجبلية ومناطق وجبهات الحديدة التي أعلن فيها هدنة أممية التزمت بها القوات المشتركة والعمالقة فيما دأبت المليشيات خروقاتها منذ الوهلة الأولى لسريانها.

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