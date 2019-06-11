الكثيري يناقش عددا من القضايا المتصلة بمشاريع وادي حضرموت

الخليج 365 - سيئون

ناقش اجتماع اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عدد من القضايا المتعلقة بالمشاريع التنموية الممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط .

وأكد الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي على أهمية اشراك السلطات المحلية بالمديريات في عملية الاشراف والمتابعة لتنفيذ تلك المشاريع والمساهمة في ايجاد الحلول لأي اشكالية وتحمل المسئولية في حال حدوث أي تقصير.

وكلفت اللجنة عدد من المهندسين المختصين لرفع دراسة متكاملة عن مشروع مستشفى الكلى المتعثر لاتخاذ القرار المناسب لاستكمال المشروع.

وفي مستهل الاجتماع تقدم وكيل المحافظة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك سائلا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ، وأن يعيدها على الأمتين العربية والاسلامية وهم في عز ونصر وتمكين .