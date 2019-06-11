صعدة.. قصف مدفعي على مواقع وتحركات المليشيا في منبه ورازح

تعرضت مواقع وتحركات المليشيا الحوثية في محافظة صعدة، شمالي اليمن، لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وقالت مصادر محلية إن القوات السعودية قصفت، اليوم الثلاثاء، حزيران 11، 2019 مواقع للمليشيا في مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وكانت قوات الشرعية حققت، يوم أمس الأول، تقدما كبيرا في المديرية ذاتها.

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وفي مديرية منبه، شمال غربي المحافظة، تعرضت تحركات المليشيا لقصف صاروخي عنيف.

وطبقا للمصادر، مازالت الانفجارات الناجمة عن القصف تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

وتشهد جبهة باقم، في المحافظة، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.