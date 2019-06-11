حقيقة مصير الاعلامية البارزة أمل بلجون

نفت الاعلامية البارزة امل بلجون اليوم الانباء التي تحدثت عن وفاتها.

وأكدت الاعلامية بلجون في تصريحات صحفية أنه بخير.

وذكرت أنه من توفي هي اختها منيرة بلجون في مدينة عدن، مشيرة أن ظروف الحرب منعتها من رؤية اهلها واخواتها.

وطمأنت بلجون محبيها أنها بخير .

وكانت شائعات قد نشرت ان بلجون توفيت .