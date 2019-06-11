محافظ حجة يشيد بانتصارات الجيش غرب حرض

أشاد محافظ حجة اللواء عبدالكريم السنيني بانتصارات الجيش التي حققها غرب مدينة حرض. واطلع المحافظ السنيني على الانتصارات التي حققها الجيش الوطني وتحريره مزارع النسيم وعدد من القرى المجاورة لها كقرية الخضراء والحجاورة وغيرها.. وثمن المحافظ التضحيات التي تقدمها قوات المنطقة العسكرية الخامسة في سبيل تحرير الوطن من براثن المليشيا الحوثية.. وعبر عن شكره للتحالف العربي على ما يقدمه من دعم واسناد لقوات الجيش الوطني.

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