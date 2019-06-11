وصول مضخات لمكتب الزراعة بالمهرة من منظمة الفاو دعما للمتضرربن من لبان

المهرة - الخليج 365

وصلت إلى مدينة الغيضة اليوم دفعة من المضخات الزراعية المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة الفاو دعماً للمزارعين المتضررين من إعصار لبان.

وفق متابعة "الخليج 365"، أوضح مدير عام مكتب الزراعة والري بالمهرة م. سعيد علي القميري بأن الدفعة تحتوي على 500 مضخة زراعية سيتم توزيعها على المزارعين ، مشيرا إلى أنه تم تجربة الضخ في إحدى مزارع الغيضة وكانت العملية ناجحة وانطباع المزارعين جيد.

وأشاد بهذا الدعم المقدم من منظمة الفاو حيث ستساهم المضخات في رفع المعاناة عن المزارعين ، مشيراً إلى الأضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي بالمحافظة جسيمة وتحتاج إلى دعم أكبر.

وكانت محافظة المهرة قد تعرضت في منتصف أكتوبر 2018م لإعصار مدمر أطلق عليه اسم (لبان) خلّف دمارا هائلا في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة وكان القطاع الزراعي ناله النصيب الأكبر من الأضرار والخسائر.