إصابة جندي بالعمالقة جراء تجدد القصف الحوثي بالدريهمي و"الصالح" بالحديدة

تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مسلسل إنتهاكاتها وخروقاتها المستمرة للهدنة الاممية في مناطق وجبهات مدينة الحديدة غرب اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية أن مليشيات الحوثي شنت قصف مدفعي عنيف بمقذوفات الهاون الثقيلة على مواقع تابعة لألوية العمالقة والقوات المشتركة في مديرية الدريهمي.

كماجددت قصفها المكثف بأسلحة البيكا وسلاح 14.5 المتوسطة، مما أسفر عن اصابة احد الجنود التابعين لقوات الوية العمالقة بجروح متوسطة بسبب كثافة قصف المليشيات الحوثية المتمركزة في أحياء مدينة الدريهمي على المواقع التي تتمركز بها قوات العمالقة.

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وفي مدينة الصالح، قصفت مليشيات الحوثي مواقع العمالقة والقوات المشتركة في الأجزاء الشرقية للمدينة بقذأئف الهاون والأسلحة المتوسطة من نوع بيكا ودوشكا عيار 12.7.

وزادت وتيرة القصف والأنتهاكات التي تنفذها مليشيات الحوثي الإجرامية على مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة في مختلف مناطق مختلف الحديدة، مما يبدد الثقة التي منحت للمليشيات الحوثية للانصياع للسلام وتجنيب الحديدة الحرب.

حيث استغلت الاتفاق الأممي والهدنة لتعزيز تواجدها وحظورها في محافظة الحديدة بحفر انفاق واقامة معسكرات تدريب وشن حملة تجنيد اجباري ونصب منصات صواريخ في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.