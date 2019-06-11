مدير حصوين بالمهرة يزور منطقة صقر لتفقد أوضاعها وتلمس احتياجات الأهالي

قام مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الأسد ، رفقة الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية محمد الكهالي وأعضاء الهيئة الإدارية ، ومدراء مكاتب التنفيذية بزيارة إلى منطقة صقر ضمن برنامج نزول ميداني يشمل كافة مناطق المديرية، للوقوف على طبيعة أوضاعها واحتياجاتها وتلمس هموم ومطالب المواطنين عن قرب وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

ووفق متابعة "الخليج 365"، فخلال الزيارة التقي المدير العام بأهالي منطقة صقر ، موضحاً لهم الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في سبيل تحسين الخدمات الأساسية وتوفيرها للمواطنين.

وهنأ الشيخ الأسد الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، ناقلاً إليهم تحايا وتهاني محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت وبهذه المناسبة، ومستمعاً منهم إلى مطالبهم واحتياجاتهم من الخدمات والمشاريع للتعرف عليها ودراستها وأخذها بعين الاعتبار والمسؤولية.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية لمدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الأسد ضمن برنامج ميداني شامل السلطة المحلية يشمل كافة مناطق المديرية.

رافق المدير العام خلال الزيارة الأمين العام للمجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية والخدماتية والشخصيات الاجتماعية بالمديرية.