وكيل المهرة يناقش أوضاع أصحاب الأراضي الداخلة في الخط الأسفلتي الجنوبي

ناقش وكيل المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، مع مدير عام الأشغال العامة والطرق المهندس خالد العماد ومدير عام الهيئة العامة للأراضي الأستاذ أحمد عيسى رعفيت أوضاع أصحاب الاراضي الداخلة في الخط الأسفلتي الجنوبي لمدينة الغيضة والتي تم ازالتها من الاشغال العامة والطرق وذلك لمعالجتها وإعادة ترتيبها بما يتناسب مع الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.
ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد الوكيل العبودي على ضرورة تفعيل العمل واستكمال مشروع توسعة وسفلتة خط المدخل الجنوبي لمديرية الغيضة.
مطلعاً على المخططات الهندسية والفنية المتعلقة بالمشروع ، مستمعاً في الوقت ذاته الى شرح مفصل من مديري الأراضي والأشغال لكافة الاجراءات التي يقومون بها لحل الأشكاليات التي تواجه تنفيذ المشروع.
ولفت الوكيل العبودي إلى أهمية التغلب على الإشكاليات التي تبرز أثناء عملية تنفيذ وإيجاد المعالجات والحلول المناسبة لها ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بمسوؤلية واهتمام لأنجاز المشروع وفقاً للدراسات الفنية والبرنامج الزمني المعتمد.
واوضح العبودي أن المشروع يأتي استمراراً للجهود التي يبذلها محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت في تطوير البنية التحتية بالمحافظة ضمن سلسلة من المشاريع التي تم أعتمادها بتمويل محلي من السلطة المحلية بمحافظة المهرة.
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