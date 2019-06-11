شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يلتقي قائد قوة ”جازان” الحدودية مع اليمن..وهذا ما أكد عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” أن أمير منطقة جازان الحدودية مع اليمن، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز التقى، الاثنين، قائد قوة جازان اللواء الركن محمد بن علي العمري، ومدير مستشفى القوات المسلحة بجازان اللواء الدكتور احمد بن حسين الحامظي وعددا من ضباط القوات المسلحة.

وأوضحت “واس” أن أمير جازان أكد أهمية “الأعمال المناطة بقوة جازان في حماية أمن الوطن والحد الجنوبي”، مشيراً إلى أن ذلك “يتطلب مضاعفة الجهود من كافة الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن”، حسب تعبيره.

وتشهد المنطقة الحدودية اليمنية السعودية معارك توصف بـ”العنيفة” بين الجيش السعودي من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.

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وكان الحوثيون أعلنوا خلال اليومين الماضيين انهم سيطروا على 20 موقعاً في محيط منطقة نجران الحدودية.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.