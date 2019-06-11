شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بحضرموت توضح للمواطنين تحركات العاصفة المدارية “فايو” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت غرفة اﻻرصاد واﻻنذار المبكر بمحافظة حضرموت،أنها تتابع وترصد بشكل مستمر العاصفة المدارية “فايو” المتواجدة في بحر العرب . وتشير آخر تحاليل الرصد السطحي الى تحرك العاصفة المدارية فايو باتجاه شمال شرق بحر العرب تحديدا منطقة جويجرات شمال الهند وباكستان بعد تعمقها الى اعصار مداري خﻻل اليومين القادمين . وتطمئن جميع المواطنين أنه ﻻ تاثيرات محتملة للإعصار المداري “فايو” على البلاد نتيجة لتواجد كتلة هوائية حارة جافة ونشاط للرياح الموسمية في بحر العرب

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