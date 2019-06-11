شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شحنة أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى عدن (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت قوات الحزام الأمني، مساء الاثنين، أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بحسب مصدر أمني.

وقال مدير عمليات الحزام الأمني في عدن في تصريح صحفي، إن أفراد نقطة المنصة “المشهور” غرب عدن ضبطت شاحنة نقل متوسطة يقودها ( ف.ع.ا.س) ويرافقه (ي.ث.ق) محملة بعدد من الأسلحة والذخائر المختلفة كانت في طريقها الى وسط عدن”.

وأوضح مدير عمليات الحزام الامني أنه تم نقل الشاحنة من مكان ضبطها الى معسكر الشعب وإحالة المتهمين إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة.