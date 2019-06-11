شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شحنة أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى عدن (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ضبطت قوات الحزام الأمني، مساء الاثنين، أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بحسب مصدر أمني.
وقال مدير عمليات الحزام الأمني في عدن في تصريح صحفي، إن أفراد نقطة المنصة “المشهور” غرب عدن ضبطت شاحنة نقل متوسطة يقودها ( ف.ع.ا.س) ويرافقه (ي.ث.ق) محملة بعدد من الأسلحة والذخائر المختلفة كانت في طريقها الى وسط عدن”.
وأوضح مدير عمليات الحزام الامني أنه تم نقل الشاحنة من مكان ضبطها الى معسكر الشعب وإحالة المتهمين إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شحنة أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى عدن (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.