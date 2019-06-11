شكرا لقرائتكم خبر عن هددت بأخذ بناته إذا لم يكشفوا عن أبيهم.. مليشيا الحوثي داهمت منزل مسؤول حكومي وروعت أولاده قبل أن تعتقله والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء 11 يونيو/حزيران 2019م، منزل الوكيل المساعد بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأستاذ غيلان عبدالغني الدبعي بمدرعة وعديد أطقم وشرطة نسائية.
وقال مصدر خاص لوكالة خبر، إن مليشيات الحوثي الانقلابية قامت بمحاصرة منزل الدبعي قبل أن تقتحم البيت وفتحت السلاح في وجه الأولاد مطالبة منهم كشف مكان تواجد والدهم.
وكان الوكيل الدبعي قد غادر صنعاء إلى عدن للعمل برئاسة الجهاز قبل أن يعود لزيارة والدته المريضة.
وأضاف مصدر خبر، إن مليشيات الحوثي، وعبر الشرطة النسائية، هددت بأخذ البنات للأمن القومي، الأمر الذي أجبر الأولاد على الكشف عن مكان أبيهم الذي كان في منزل أخيه بصنعاء، فذهبت المدرعة والقوة من العناصر الحوثية إلى هناك، واقتادوا الأستاذ غيلان إلى مكان مجهول.
وأكد المصدر أن بعض أقارب الأستاذ غيلان قاموا بالتواصل مع علي العماد المعين من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية رئيساً للجهاز بصنعاء للاستفسار عن سبب اعتقال قريبهم، فقال إنه يحرض الموظفين على النزول إلى عدن.
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