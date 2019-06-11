شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتقادها لأداء السلطات ... مطالبات سعودية بترحيل "فنانة يمنية" .. إليك تفاصيل قصتها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب عدد كبير من النشطاء في السعودية بضرورة ترحيل الممثلة اليمنية الشهيرة ريماس منصور وذلك على خلفية نشرها عبر حسابها على سناب مقطع فيديو تتحدث فيه عن تأخر طواقم الدفاع المدني عن اخماد الحريق في شقتها.

واحترقت شقة الممثلة السعودية صاحبة الأصول اليمنية ريماس منصور في الرياض حيث كشفت عن الحادث من خلال مقاطع فيديو في حسابها بسناب شات.

ووثقت ريماس حريق شقتها حيث كانت تصرخ وتبكي بشدة ووجهت انتقادات لاذعة للمطافي وذلك بسبب التأخير في الحضور لموقع الحريق لأكثر من ساعة.

وقال أحد المغردين عبر تويتر :" الي يقول معليش تحت الصدمه ومدري ايش اشوف نسيت الصدمة وفتحت سناب تصور رايقه هذي مو مفجوعه المفجوع ينسى نفسو #ترحيل_اليمنيه_ريماس_منصور".

فيما قالت المغردة وتدعى منوش :" غض النظر عن الجنسية ما يحق لها تصور رجال الدفاع المدني وتقولهم توكم تجون توكم تصحون ايش عقبه طيب الرجال هذولاء مالهم امهات زوجات اخوات مشككه في امانتهم وشغلهم لازم تتعاقب على تشويه السمعه والتصوير وبعدين لما شافت بيان الدفاع المدني طلعت تعتذر".

وقال آخر :" من انتي ياريماس منصور تنتقدين مجهود ابطال الدفاع المدني يضحون بارواحهم لانقاذ الناس وتجي وحده مثلك وتنتقدهم وتدعي عليهم هزلت والله".

وقال الرائد محمد عيد العتيبي نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، إن كوادر الإطفاء تلقّت بلاغًا بنشوب الحريق عند الساعة 2.6 ظهرًا، ووصلت الفرقة الأولى عند الساعة 2.15.

ونقل موقع سبق المحلي عن العتيبي قوله إن ”الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول، ولا يوجد بها احتجاز وتم إخلاء العمارة، ومباشرة الحادث وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات أو احتجاز“.

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