شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة اممية جديدة للشرعية والارياني: فضيحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسلم وزير خارجية الحوثيين (غير معترف بها دوليا) المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم، وثائق ترشيح الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن علي رضا، في خطوة اعتردبرعا مراقبون صفعة جديدة للشرعية اليمنية.

وذكرت وكاللة الانباء اليمنبة (سبأ) في نسختها الخاضعة للحوث يين، ان شرف تسلم وثائق ترشيح الممثل المقيم الجديد لليمن، كما جرى مناقشة ترتيبات صرف المساعدات للمستفيدين بشكل عاجل.

‏من جانبه اعتبر وزير الاعلام في الحكومة الشرعية ان قيام القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بصنعاء علي رضا بتقديم وثائق ترشيح الممثل المقيم الجديد لليمن الى ‎المليشيا الحوثية، فضيحة جديدة ترتكبها المنظمة الدولية، وتجاوز خطير للبروتوكول والقواعد الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة اليمنية.