سيول جارفة تقتل ثلاثة أشخاص في محافظة تعز

تسببت سيول جارفة أمس الاثنين، بمقتل ثلاثة مواطنين، في مديرية المواسط بمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن.



وقال سكان محليون لـ " يمن شباب نت" إن السيول تسببت في جرف المواطن، علي الموقر، مع والدته، وهما على متن سيارته بوادي الاحكوم مفرق الزبيرة بعزلة قدس، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.



في السياق، لقي المواطن عبد الحكيم غالب عثمان حتفه عقب إنقاذه لأسرته وإخراجهم من المنزل قبل أن يسقط عليه بسبب الأمطار الغزيرة.



وتسبب المنخفض الجوي في تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة جرّاء سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت، السبت، في محافظات لحج وعدن وتعز وحضرموت حسبما ذكر بيان صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن.



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