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محمد علي الحوثي يفاجئ الجميع ويوجة دعوة لــ خالد اليماني

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عدن - ياسمين التهامي - دعا قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏وزير الخارجية المستقيل خالد اليماني، للعوظة الى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، مخاطبا اياه "لاتثريب عليك".

وقال عضو ما يسمى ب"المجلس السياسي الاعلى"، محمد علي الحوثي في خسابه على "تويتر": "قلنا سابقا انه لايمكن يمنحون الصلاحيات
اليوم يبحثون عن لجوء بامريكا".

واضاف الحوثي"نقول له عد الى بلدك وعاصمتك التي عملت ضدها طيلة سنوات العدوان ونحن نقول لك
لاتثريب عليك ياخالد
فهو يؤسفنا ان نرى اليمنيين في مثل هذه الحالةوان كنت قد تقرأ ما كتبت ربما بلغة اخرى، لكن واجبنا الوطني ان نفعل هكذا.

واعلن اليماني امس عن تقديم استقالته الى رئيس الجمهورية، ووفق وكالة سبوتنيك الروسية تم قبولها.

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