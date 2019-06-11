شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تزف اسعد خبر لتخليص اليمنيين من الرسوم بالاتفاق مع هذه الدولة الخليجية لاستقدام اليمنيين والاخيرة تشيد بالعمالة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

بحث وزير التخطيط و التعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم، في العاصمة الاماراتية أبوظبي، مع وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي، سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مجال بناء القدرات والدعم المؤسسي وتسهيل استقدام العمالة الماهرة.

واتفق الجانبان على تقديم الحكومة اليمنية رؤية بجميع جوانب التعاون المشترك في مجال بناء القدرات وتسهيل استقدام العمالة اليمنية وتوقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بموجب تلك الرؤيا.

وفي اللقاء الذي يأتي ضمن برنامج زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد الوزير العوج، على عمق العلاقات التاريخية والسياسية والاجتماعية بين البلدين الشقيقين والحرص على تطويرها خصوصا فيما يتعلق بالاستفادة من التجربة الإمارتية الرائدة والحديثة في دعم مجالات التدريب والتأهيل للقوى العاملة في القطاع العام والتنسيق المشترك في تسهيل استقدام العمالة اليمنية الماهرة وسبل دعم مشروع الرقم الوطني الموحد.

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من جهته أكد الوزير الإمارتي، التوجه العام لدولة الإمارات في تقويم كافة الخدمات والتسهيلات لاشقائهم في الجمهورية اليمنية في جميع المجالات و خصوصا بناء القدرات و الدعم المؤسسي..مشيراً إلى الدور البارز الذي تقدمه القوى العاملة اليمنية في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر المباحثات نائب وزير المالية سالم بن بريك، ونائب سفير الجمهورية اليمنية لدى الإمارات سلطان الباكري ورئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط والتعاون الدولي شعيب عبدالله.