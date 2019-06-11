شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة معين عبدالملك .. تعرف على أبرز المرشحين لوزير الخارجية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة، عن اعتزام الرئيس هادي إجراء تعديل وزاري على حكومة معين عبدالملك خلال الساعات القادمة تشمل عدة وزارات. وقالت المصادر أن التعديل الوزاري يشمل كلاً من وزير الخارجية ووزراء الاشغال العامة والمياة والنقل . وأكدت المصادر بأن هذا التعديل جاء بعد تفاهمات أجراءها الرئيس مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية. وشحت المصادر أن يتولى مستشار رئيس الجمهورية “نصر طه مصطفى” منصب وزير الخارجية خلفاً للمستقيل خالد اليماني.



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